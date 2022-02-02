Модные редакторы перечислили главные тренды весны 2022 года

Модные редакторы перечислили главные веяния моды на весну 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте портала Who What Wear.

В первую очередь журналисты заявили, что особенно актуальными грядущей весной станут графические принты, в частности одежда в разноцветную полоску. Помимо них, в моду войдут ткани с беспорядочно нанесенными буквами. Подобные расцветки эксперты советуют сочетать с более нейтральными вещами.

Согласно материалу, трендами станут наряды, полностью состоящие из джинсовых вещей, а также одежда, которая выполнена в технике пэтчворк из разноцветных лоскутов ткани. По мнению экспертов, вещи из денима можно будет заменять нарядами из винила.

Кроме того, в список попали корсетные топы, украшения и фурнитура с жемчугом. В то же время самым модным цветом редакторы назвали яркие оттенки зеленого.

В феврале журналисты Page Six перечислили главные тренды 2022 года. В моду войдут предметы гардероба, на которые нанесены логотипы именитых брендов. Помимо этого, в нынешнем сезоне популярность обретет искусственный мех, оверсайз-одежда и гендерно-нейтральные вещи.