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Модные редакторы перечислили главные тренды весны 2022 года

Журналисты Who What Wear заявили, что в моду войдут графические принты и наряды из денима

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Модные редакторы перечислили главные веяния моды на весну 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте портала Who What Wear.

В первую очередь журналисты заявили, что особенно актуальными грядущей весной станут графические принты, в частности одежда в разноцветную полоску. Помимо них, в моду войдут ткани с беспорядочно нанесенными буквами. Подобные расцветки эксперты советуют сочетать с более нейтральными вещами.

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Согласно материалу, трендами станут наряды, полностью состоящие из джинсовых вещей, а также одежда, которая выполнена в технике пэтчворк из разноцветных лоскутов ткани. По мнению экспертов, вещи из денима можно будет заменять нарядами из винила.

Кроме того, в список попали корсетные топы, украшения и фурнитура с жемчугом. В то же время самым модным цветом редакторы назвали яркие оттенки зеленого.

В феврале журналисты Page Six перечислили главные тренды 2022 года. В моду войдут предметы гардероба, на которые нанесены логотипы именитых брендов. Помимо этого, в нынешнем сезоне популярность обретет искусственный мех, оверсайз-одежда и гендерно-нейтральные вещи.

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Майя Пономаренко
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