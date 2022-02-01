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Перечислены главные тренды 2022 года

Журналисты Page Six заявили, что в моду войдут предметы гардероба люксового сегмента

Фото: @gigihadid

Модные редакторы перечислили главные тренды нынешнего сезона. Соответствующая подборка опубликована на сайте издания Page Six.

Журналисты проанализировали образы знаменитостей, в которых они появлялись на публике, а также их фотографии в социальных сетях, и составили список одежды, ставшей наиболее актуальной в 2022 году. Помимо этого, эксперты раскрыли приемы стиля, которые звезды используют при составлении нарядов для выхода в свет.

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Согласно материалу, в моду войдут предметы гардероба, на которые нанесены логотипы именитых брендов. По словам стилиста Куамми, инфлюэнсеры все чаще снимаются в нарядах люксового, а не масс-маркетового сегмента. «Кутюр стал более повседневным — это вдохновляет фанатов», — заявил он.

Помимо этого, популярность обретет искусственный мех. Оверсайз-одежда и гендерно-нейтральные вещи также станут трендовыми в нынешнем сезоне. Особенное внимание редакторы советуют уделить унисекс-курткам и бомберам из денима.

Отмечается, что актуальность не потеряли кожаные предметы гардероба и кардиганы различного кроя, в которых не раз замечали супермодель Кендалл Дженнер, поп-исполнительницу Дуа Липу и певицу Тейлор Свифт. Что касается цветов, самыми модными считаются ярко-зеленые и спокойные сиреневые оттенки.

В августе популярная в 2000-х вещь стала еще одним трендом у молодежи. Речь идет о юбке-шортах, которая изначально была распространена среди спортсменок. Например, теннисисток или хоккеисток. Создателем данной вещи считают дизайнеров американского универмага Montgomery Ward.

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Майя Пономаренко
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