Гостья купила свадебное платье на помолвку родственницы и вызвала споры в сети

Гостья случайно приобрела свадебный наряд на помолвку родственницы и вызвала споры среди пользователей сети. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Дел (Del) объяснила, что решила заказать на праздник полупрозрачное пышное платье длины миди розового цвета. Однако после того как девушка получила посылку и примерила обновку, она поняла, что ее наряд оказался свадебным.

«Я случайно купила свадебное платье на помолвку своей кузины. Оно оказалось гораздо большего размера, чем я ожидала. Я точно не смогу надеть его на праздник», — посетовала Дел. Ролик стал вирусным и набрал 200,8 тысячи просмотров и 11,2 тысячи лайков.

Пользователи сети раскритиковали поступок блогерши в комментариях под постом. «Ты что, собиралась надеть это платье, будь оно на несколько размеров меньше? Это неуважительно», «Я бы на твоем месте спросила мнение невесты», «Поговори с невестой, она точно бы этого хотела», «А я бы не спрашивала невесту. Мне кажется, она позволит тебе его надеть, но в глубине души возненавидит тебя», «Не делай этого», — писали они.

Другие, в свою очередь, поддержали Дел: «Не волнуйся, твой наряд не выглядит как свадебное платье, ты смотришься в нем прекрасно», «Оно же розового цвета. Надевай его и ни о чем не беспокойся», «Я обожаю это платье! Надевай его и не бойся! Ты поднимешь гостям настроение своим видом», «Красавица!», «Очень красивый наряд».

Ранее в январе свекровь надела подвенечное платье на свадьбу и расстроила невесту. Жительница Огайо, США, разместила фото, на котором ее свекровь позирует в образе, подобранном для предстоящего события. Женщину запечатлели в кремовом кружевном платье длины макси с декольте и шлейфом. Невеста объяснила, что такой поступок свекрови вызвал у нее недоумение, поскольку платье гостьи напомнило ей собственное свадебное платье с подкладкой телесного оттенка.