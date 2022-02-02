Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Белый дом высказался о возможности введения санкций против России

Представитель Белого дома Псаки: введение санкций против РФ — важный рычаг влияния

Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки высказалась, что американская администрация дала понять, что Вашингтон не склонен к тому, чтобы в превентивном порядке вводить санкции в отношении России. Его слова приводит ТАСС.

Вопрос о том, почему бы США не использовать против России различные ограничительные меры экономического и политического характера в связи с разногласиями по ситуации вокруг Украины, был задан Псаки.

«Мы ввели некоторые санкции. Однако я бы сказала, что это важный рычаг влияния [на РФ] в дискуссиях», — прокомментировала представитель Белого дома введение санкций.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новые санкции, которые Запад грозит ввести против России, повлекут ответ со стороны Москвы. По его словам, новые ограничительные меры нанесут ущерб всем, а не только России. Политик уточнил, что Россия научилась жить с санкциями.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя назвал провокацией созванное США заседание Совбеза ООН по Украине
Американские врачи нашли связь между симптомами отравления и омикроном
В России выросли продажи водки
Попова заявила об отсутствии необходимости в карантине привитым от COVID-19
Торговцев суррогатным алкоголем предложили лишать гражданства России
В Роспотребнадзоре рассказали особенности заражения омикроном у вакцинированных
Белый дом высказался о возможности введения санкций против России
В США признали превосходство российского истребителя Су-30СМ2
Глава Пентагона проведет встречу с НАТО в Европе
Борьбу Зеленского с олигархами объяснили его желанием самому стать богачом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.