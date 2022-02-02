Белый дом высказался о возможности введения санкций против России

Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки высказалась, что американская администрация дала понять, что Вашингтон не склонен к тому, чтобы в превентивном порядке вводить санкции в отношении России. Его слова приводит ТАСС.

Вопрос о том, почему бы США не использовать против России различные ограничительные меры экономического и политического характера в связи с разногласиями по ситуации вокруг Украины, был задан Псаки.

«Мы ввели некоторые санкции. Однако я бы сказала, что это важный рычаг влияния [на РФ] в дискуссиях», — прокомментировала представитель Белого дома введение санкций.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новые санкции, которые Запад грозит ввести против России, повлекут ответ со стороны Москвы. По его словам, новые ограничительные меры нанесут ущерб всем, а не только России. Политик уточнил, что Россия научилась жить с санкциями.