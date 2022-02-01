В Москве пообещали ответ на санкции Запада из-за Украины

Новые санкции, которые Запад грозит ввести против России, повлекут ответ со стороны Москвы, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По его словам, новые ограничительные меры нанесут ущерб всем, а не только России. Политик уточнил, что Россия научилась жить с санкциями. «Надеюсь, им хватит трезвого рассудка не вводить их. Но это повлечет ответную реакцию. Конечно, мы ответим», — пообещал он.

Во вторник, 1 февраля, стало известно, что Сенат Конгресса США может согласовать пакет санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины уже на этой неделе. Ожидается, что они затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом.

При этом американские законодатели пока не пришли к единому мнению о том, следует ли вводить в отношении Москвы ограничительные меры в превентивном порядке.

Осенью 2021 года западные средства массовой информации начали тиражировать новости о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти предположения.

