Улицу в Омске назовут именем участника захвата власти в СССР в составе ГКЧП

Депутаты Омского городского совета приняли решение назвать одну из улиц города в честь министра обороны СССР маршала Дмитрия Язова, который также был членом Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), предпринявшего в августе 1991 года неудачную попытку захватить власть в СССР, чтобы спасти единое государство от распада. Об этом в среду, 2 февраля, сообщается на официальном портале Администрации регионального центра.

В честь советского военачальника получит имя проектируемая улица, которая расположится параллельно улице Рокоссовского, в районе планируемой многоэтажной застройки.