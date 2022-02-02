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Большинство украинцев сочли Зеленского неспособным защитить страну от России

Опрос: 55,7% украинцев посчитали президента Зеленского неспособным защитить страну

Фото: Офис Президента Украины

Большинство украинцев посчитали президента Владимира Зеленского неспособным защитить страну в случае военного вторжения России. Таковы результаты исследования, проведенного «Центром Разумкова».

На вопрос, стоит ли воспринимать скопление российских войск на границе как реальную угрозу вторжения зимой-весной 2022 года, 44,9 процента опрошенных ответили утвердительно. Почти столько же, 43,7 процента, полагают, что вторжения в ближайшее время не будет.

Почти 45 процентов респондентов заявили о готовности защищать Украину любым способом. При этом 45,4 процента сказали, что защищать страну — дело военнослужащих.

Более 55 процентов украинцев уверены, что власть прилагает недостаточно усилий для предотвращения полномасштабного вторжения. Достаточными действия властей считают почти вдвое меньше граждан — 28,6 процента.

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Респондентов также спросили, способен ли Зеленский в случае полномасштабного российского вторжения эффективно сработать как верховный главнокомандующий и организовать оборону страны. 55,7 процента ответили, что не способен, 26,9 процента — что способен.

Кроме того, большинство опрошенных (62 процента) заявили, что не обращают внимание на призывы Зеленского не паниковать. Наконец, более половины украинцев (56,3 процента) полагают, что президенту республики следует вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным только при участии партнеров из США и Евросоюза.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев вместе с Западом готовят собственные провокации.

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София Сарджвеладзе
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