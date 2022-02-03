Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» опроверг слухи о госпитализации брата

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов опроверг слухи о госпитализации его брата Андрея Сафронова. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что 39-летний ведущий находится на профилактическом медосмотре.

«Андрей проходит обычную диспансеризацию», — отметил Сафронов, комментируя сообщения СМИ о том, что его брат якобы попал в больницу.

Утром в четверг, 3 февраля, Telegram-канал «112» писал, что Андрея Сафронова госпитализировали в Москве якобы из-за последствий коронавируса. Утверждалось, что тот жаловался на нарушение сердечного ритма, тревогу, слабость и плохой сон. Журналисты также заявляли, что Сафронов находится под наблюдением врачей.

Позднее иллюзионист опроверг информацию РИА Новости. Он отметил, что хорошо себя чувствует и находится дома.

В 2007 году Илья, Сергей и Андрей Сафроновы были приглашены на шоу «Битва экстрасенсов» в качестве наблюдателей и скептиков. Братья Сафроновы стали постоянными соведущими проекта, а также участвовали в подготовке испытаний.