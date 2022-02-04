Найден способ обезопасить туристов от медведей в Арктике

В Росстандарте нашли способ обеспечения безопасности туристов в Арктике от белых медведей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В ведомстве пришли к выводу, что хищников можно отпугивать файерами и дымовыми гранатами. В связи с этим утверждено сразу несколько ГОСТов, касающихся вопросов безопасности туристов в арктической зоне.

Стандарт тем не менее гласит, что всеми способами нужно постараться избежать контакта со зверем. Например, использовать средства маскировки под цвет окружающей среды. Инструкторам-гидам, которые водят туристов по Арктике, придется пройти особое обучение по правилам техники безопасности при встрече с белым медведем.

Для отпугивания авторы ГОСТа советуют использовать промышленные сертифицированные гаджеты. Если же их нет, подойдут для защиты и транспортные средства, собаки, а также огнетушители, фальшфейеры и дымовые гранаты. Уточняется также, что при себе у туристов должен быть специальный аварийно-спасательный комплект с десятью файерами с огнем синего и красного цветов, ракетницей с комплектом снарядов, огнетушителем, ручной дымовой гранатой, ножом и сигнальными ракетами.

В конце октября 2021 года на Ямале в вахтовый поселок Харасавэй проник белый медведь. Инцидент попал на видео.