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Спорт

Украинский фигурист прокомментировал рекомендацию не говорить на русском языке

Украинский фигурист Никитин по-русски прокомментировал совет отказаться от русского языка
Александра Назарова и Максим Никитин

Александра Назарова и Максим Никитин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Украинский фигурист Максим Никитин прокомментировал рекомендацию Минспорта Украины не говорить на русском языке. Он ответил на вопросы российских журналистов по-русски, передает РИА Новости.

Так Никитин ответил на вопрос, были ли советы украинским спортсменам не говорить на русском языке.

«Каждый может говорить... Мы же свободные люди. Каждый — в свободной стране... Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. В пандемию было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог... Адекватные — адекватные ответы», — сказал фигурист.

Пара Александра Назарова и Максим Никитин, одним из тренеров которой является российский специалист Александр Жулин, выступила в пятницу, 4 февраля, в ритм-танце командного турнира Олимпиады в Пекине.

Ранее сообщалось, что чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам ритм-танца на командном турнире Олимпийских игр в Пекине заняли второе место, уступив американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам с Украины запретили позировать на совместных с россиянами фото.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Марина Совина
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