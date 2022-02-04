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Кремль отреагировал на сообщения о сложностях с самолетом Путина в Пекине

Песков опроверг, что при посадке самолета Путина в Пекине возникли сложности

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Никаких сложностей при посадке самолета, на борту которого находился президент России Владимир Путин, в Пекине не возникло. Таким образом на появившиеся ранее в СМИ сообщения отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в пятницу, 4 февраля.

«Все хорошо», — заверил пресс-секретарь главы государства, опровергнув информацию о проблемах с прибытием Путина в Китай.

Ранее 4 февраля журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что самолет, на котором российский лидер прибыл в столицу КНР, покачало при заходе на посадку.

Путин прилетел в Пекин, чтобы принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры уже успели обсудить состояние отношений между двумя государствами, отметив, что они приобрели беспрецедентный характер и продолжают крепнуть. Уточнялось, что президент России стал первым мировым лидером, с которым глава Китая встретился лицом к лицу с начала пандемии коронавируса.

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Варвара Кошечкина
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