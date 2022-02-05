В Курске завели уголовное дело из-за повешенного манекена с лицом губернатора

Следственный комитет завел уголовное дело о хулиганстве после того, как в Курске повесили манекен с фотографией губернатора области Романа Старовойтова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Инцидент произошел 1 февраля на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского. По версии следствия, неизвестные привязали манекен к мосту с помощью веревки, имитируя повешение. В Следственном комитете уточнили, что лица, совершившие данное деяние, уже установлены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного Кодекса («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Как сообщает РИА Новости, информация о том, что манекен с изображением лица Старовойта в маске появилась ранее в одном из Telegram-каналов.

Ранее на границе Польши и Белоруссии нашли манекен мигранта. По мнению польских военных, он мог использоваться белорусской стороной для дезинформации.