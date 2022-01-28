На границе Польши и Белоруссии нашли манекен мигранта

Польские пограничники нашли манекен, изображающий мигранта, на границе с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении на странице министерства обороны Польши в Twitter.

Манекен был найден в районе заставы Пограничной стражи в Михалове. По мнению польских военных, он мог использоваться белорусской стороной для дезинформации. «Это еще один пример того, как работают белорусские службы», — говорится в сообщении.

В 2021 году на границе Белоруссии с Польшей и Литвой разразился миграционный кризис после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не сдерживать потоки мигрантов из Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз.

В своем обращении к народу 28 января Лукашенко заявил о расстрелянных западными военнослужащими и зарытых в лесу мигрантах. По его словам, об этом рассказал сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий.