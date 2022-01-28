Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На границе Польши и Белоруссии нашли манекен мигранта

Польские пограничники нашли манекен мигранта на границе с Белоруссией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские пограничники нашли манекен, изображающий мигранта, на границе с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении на странице министерства обороны Польши в Twitter.

Манекен был найден в районе заставы Пограничной стражи в Михалове. По мнению польских военных, он мог использоваться белорусской стороной для дезинформации. «Это еще один пример того, как работают белорусские службы», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой» Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
18 ноября
Пограничное стояние. Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
Пограничное стояние.Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
19 ноября

В 2021 году на границе Белоруссии с Польшей и Литвой разразился миграционный кризис после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не сдерживать потоки мигрантов из Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз.

В своем обращении к народу 28 января Лукашенко заявил о расстрелянных западными военнослужащими и зарытых в лесу мигрантах. По его словам, об этом рассказал сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в финал Australian Open
Путин обсудил с Макроном неучтенные требования России по гарантиям безопасности
Банки в России лишились сотен миллиардов рублей из-за противостояния с Западом
Россиянам предрекли увеличение части выплат при реорганизации ПФР
Лавров прокомментировал требование Минска о работе российских СМИ
В Калининграде задержали четверых участников драки со стрельбой
Появилось видео с места обнаружения тела утонувшей в проруби россиянки
Закон о запрете гомосексуальных сцен в кино запланировали принять летом
Сотрудница отеля раскрыла правду о чистоте постельного белья в номерах
В НАТО предложили «потаскать Украину за уши»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter