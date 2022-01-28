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Лукашенко заявил о расстрелянных и зарытых в лесу мигрантах

Лукашенко: Запад превзошел варварство Средневековья во время миграционного кризиса

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о расстрелянных западными военнослужащими и зарытых в лесу мигрантах из Ближнего Востока, которые пытались попасть на территорию Евросоюза. Трансляция выступления Лукашенко с посланием к народу и парламенту доступна на YouTube.

По словам Лукашенко, миграционный кризис обнажил нежелание западных соседей Белоруссии договариваться. «В своей жестокости они превзошли варварство Средневековья. Их пресловутый приоритет прав человека оказался всего лишь высокопарной риторикой», — заявил он.

Лукашенко отметил, что сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий рассказывает «жуткие вещи», и скоро они будут обнародованы.

«Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали. Сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?» — сказал Лукашенко.

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Он также заявил, что Польша решила захватить белорусского пограничника, чтобы обменять на своего сбежавшего солдата. «Я уже предупредил Пограничные войска: никакого обмена не будет. И не дай бог мы только допустим захвата нашего военнослужащего — мало не покажется, в том числе генералам», — сказал Лукашенко.

Ранее польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию в середине декабря, заявил, что его сослуживцы убили более 240 беженцев с Ближнего Востока.

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Алевтина Запольская
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