Тренер объяснил ошибку российского биатлониста на финише смешанной эстафеты

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление Эдуарда Латыпова в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит Sports.ru.

«Эдик зря полез на последний спуск первым. Надо было садиться хотя бы вторым, а может, и третьим. Нет у него такого опыта», — объяснил тренер ошибку биатлониста. Каминский заявил, что на трассе советовал Латыпову пропустить соперника вперед. Тренер добавил, что сам спортсмен, увидев трассу, говорил, что здесь надо ехать за кем-нибудь, но сегодня этого не сделал.

Ранее Латыпов объяснил проигрыш на финише смешанной эстафеты. «На последнем спуске сделал небольшой рывок, но этого не хватило для победы», — поделился биатлонист. Он отметил, что соперники очень хорошо накатили на финише и смогли его опередить.

Сборная России выиграла бронзу в первой биатлонной гонке на Играх. В смешанной эстафете помимо Латыпова выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Александр Логинов. Победителями гонки стали биатлонисты из Норвегии. Второе место по итогам эстафеты заняли французы.

Соревнования по биатлону на Олимпиаде продлятся до 19 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов наград. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).