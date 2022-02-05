Российский биатлонист объяснил проигрыш на финише смешанной эстафеты на Играх

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов объяснил проигрыш на финише смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Его слова передает РИА Новости.

«На последнем спуске сделал небольшой рывок, но этого не хватило для победы», — поделился биатлонист. Он отметил, что соперники очень хорошо накатили на финише и смогли его опередить.

«Не знаю, как бы все сложилось, если бы я не шел лидером перед ребятами после стрельбы. Я не жалею, что выбрал такую тактику на последний круг», — заявил Латыпов. Он добавил, что все спортсмены чувствовали себя некомфортно в таких погодных условиях.

Сборная России выиграла бронзу в первой биатлонной гонке на Играх. В смешанной эстафете помимо Латыпова выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Александр Логинов. Победителями гонки стали биатлонисты из Норвегии. Второе место по итогам эстафеты заняли французы.

Соревнования по биатлону на Олимпиаде продлятся до 19 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов наград. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).