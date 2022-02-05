Антонов рассказал об опасениях США относительно сближения России и Китая

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал об опасениях американской стороны относительно сближения России и Китая в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По мнению дипломата, после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в американских СМИ был информационный всплеск с негативным посылом. «Четко прослеживаются опасения дальнейшего сближения России с Китаем», — добавил он.

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры 4 февраля, они продлились почти три часа. По результатам переговоров был подписан пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, а лидеры приняли совместное заявление.