Россиянин украл светофор из-за отключения света в квартире

Житель Омска был арестован по подозрению в краже светофора для использования его солнечных батарей в качестве источника домашней электроэнергии, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Омской области.

После обращения в полицию сторожа местной школы, который заявил о пропаже светофора, сотрудники уголовного розыска по горячим следам определили и задержали виновника кражи. Им стал 39-летний житель Омска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством.

Сотрудники правоохранительных органов застали россиянина дома, когда он разбирал украденный светофор на детали. Идея о краже пришла ему после того, как в его квартире отключили свет за неуплату долга.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Дознаватель полиции установила, что вор ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а знаки и сам светофор выкинул. На данный момент оборудование возвращено организации, которая отвечает за обслуживание светофорных объектов. Суммарный ущерб от порчи собственности составил 56 500 рублей.

4 февраля сообщалось, что в Уфе суд признал троих россиян виновными в похищении и вымогательстве трех миллионов рублей у бизнесмена. Было выяснено, что в феврале 2018 года один из бандитов обманом похитил возле ресторана местного предпринимателя и привез его в офис к сообщнику в микрорайон «Затон». Там угрозами его заставили написать долговую расписку за мнимый долг на три миллиона рублей.