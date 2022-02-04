Троих россиян посадили за похищение и вымогательство миллионов у бизнесмена

В Уфе суд признал троих россиян виновными в похищении и вымогательстве трех миллионов рублей у бизнесмена. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Россиян посадили на сроки от 7 до 10 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Как установил суд, в феврале 2018 года один из бандитов обманом похитил возле ресторана местного предпринимателя и привез его в офис к сообщнику в микрорайон «Затон». Там угрозами его заставили написать долговую расписку за мнимый долг на три миллиона рублей.

Еще один участник банды периодически встречался с потерпевшим и напоминал ему о возврате денег, регулярно нанося побои. В результате потерпевший отдал злоумышленникам 2,7 миллиона рублей. Мужчина долго не обращался к силовикам, опасаясь за свою жизнь и здоровье близких, поскольку ему поступали угрозы о расправе над семьей.

Он обратился в правоохранительные органы, когда понял, что вымогатели не остановятся на достигнутом, а будут и дальше требовать у него деньги. В ходе оперативно-следственных мероприятий всех троих задержали. У одного из них нашли общак группировки, составлявший 23 миллиона рублей, в том числе в иностранной валюте.

18 января сообщалось, что в Уфе семерым россиянам предъявлено окончательное обвинение в создании банды, похищении людей, серии вымогательств и разбоев.