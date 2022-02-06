Политолог предупредил об опасности увеличения инфраструктуры НАТО на востоке

Российский политолог Александр Носович предупредил об опасности увеличения инфраструктуры НАТО на востоке, передает газета «Известия».

По словам Носовича, в месте, где на данный момент расквартирована тысяча американских солдат, «завтра дороги, казармы и коммуникации позволят разместить и сто тысяч». «И за океаном прекрасно понимают, в чем суть дела, но включают дурочку, чтобы задать переговорные позиции», — отметил он.

При этом Польша и страны Балтии «как субъекты в этом торге отсутствуют», уверен политолог. «Польша и Прибалтика — карты в американской колоде за игрой с Путиным. Карты, к слову, козырные, важные. Но даже козырной туз — не игрок», — заключил он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО на восток является «историей большого успеха». По его словам, это способствовало распространению свободы и демократии в Европе.