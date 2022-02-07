Экономист Россельхозбанка в Воронеже обирал клиентов и получил три года колонии

Главный экономист службы по работе с проблемной задолженностью Россельхозбанка в Воронеже получил три года колонии за то, что обманывал клиентов — брал с них деньги за услуги, которые не мог оказать или должен был оказывать их бесплатно. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области.

По данным ведомства, 37-летний сотрудник Россельхозбанка как минимум трижды обманывал клиентов. Летом 2017 года он взял 60 тысяч рублей с женщины, которая хотела каким-либо образом решить вопрос просроченного платежа по ипотеке ее сына. Экономист знал, что не сможет решить этот вопрос — он был в компетенции другого сотрудника.

С другой клиентки с аналогичной проблемой он взял уже 100 тысяч рублей. В третьем случае клиентка перевела экономисту лишь 50 тысяч рублей, но при этом он действительно помог — оформил с ней мировое соглашение по урегулированию задолженности, которое позже было утверждено в суде.

Во время следствия бывший сотрудник банка не признал вины. Но следствие с помощью сотрудников УФСБ России сумело подтвердить обвинение с помощью показаний свидетелей, протоколов обысков и других материалов. В итоге за взятку и мошенничество мужчине дали три года колонии общего режима, после освобождения он еще три года не сможет работать в государственных организациях.

