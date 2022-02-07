Раскрыт убыток Tesla от падения биткоина

Электромобильная компания Tesla раскрыла свой убыток от обвала биткоина — в результате падения его курса в 2021 году она потеряла около 101 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные отчета, который компания предоставила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Документ также свидетельствует, что автоконцерн в настоящее время держит биткоины на сумму 1,99 миллиарда долларов.

«За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, мы зафиксировали убыток от обесценения на сумму около 101 миллиона долларов США в результате изменений балансовой стоимости наших биткоинов и прибыль в размере 128 миллионов долларов США от наших продаж биткоинов», — указано в заявлении.

В январе Tesla заявила, что инвестировала в биткоины 1,5 миллиарда долларов, а затем на некоторое время стала принимать их в качестве оплаты покупок. Однако в мае генеральный директор Tesla Илон Маск отказался от этого решения из-за негативного воздействия майнинга на окружающую среду. Затем Маск заявил, что компания возобновит прием криптовалютных платежей лишь тогда, когда половина всех цифровых активов будет производиться на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Несмотря на крупные потери по итогам прошедшего года, Tesla удалось заработать на биткоинах даже больше, чем на продажах электрокаров. Вложив в них 1,5 миллиарда долларов, к февралю компания заработала 1,08 миллиарда. К 19 февраля средства компании в биткоинах выросли до 2,58 миллиарда долларов. По данным The Times, за весь 2020 год продажа автомобилей принесла автогиганту 721 миллион долларов.