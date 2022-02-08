Байден поделился впечатлениями о Путине и Макроне

Президент США Джо Байден поделился впечатлениями о мировых лидерах, с которыми он в последнее время тесно сотрудничает по вопросу ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, в частных беседах американский лидер отметил, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц «это не Ангела Меркель». Также Байден заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет быть Шарлем де Голлем, который является легендарным французским государственным деятелем.

Кроме того, источники телеканала сообщили, что Байден охарактеризовал президента России Владимира Путина как «парня с ядерным оружием и без друзей». Также он назвал задиристым поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Уточняется, что глава Белого дома на протяжении нескольких месяцев боролся с разногласиями внутри НАТО в попытках предотвратить угрозу вторжения России в Украину. Таким образом, отмечает телеканал, формулировки главы американского лидера дают представления о его размышлениях по поводу противодействия, с которым он столкнулся при попытке вызвать суровый международный ответ на агрессии России в отношении Украины.

Ранее Владимир Путин описал Байдена фразой «выглядит бодро» и заявил, что тот является профессионалом. Глава государства также отметил, что тот образ президента США, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с действительностью.