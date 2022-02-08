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Спорт

Тренер раскрыл секрет подготовки российских лыжников к Олимпиаде в Пекине

Бородавко назвал секретом подготовки лыжников к ОИ футбольную методику «взял мяч — фигачь»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскрыл секрет подготовки команды к Олимпиаде в Пекине. Его цитирует Sport24.

Тренер назвал секретом подготовки хорошую футбольную методику. «Взял мяч — фигачь», — уточнил Бородавко.

Лыжники завоевали наибольшее число наград среди россиян на Олимпиаде. 8 февраля Александр Терентьев стал бронзовым призером в спринте.

6 февраля Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне. Эта победа стала первой для сборной России в Пекине. В этой же гонке серебряным призером стал Денис Спицов.

5 февраля Наталья Непряева выиграла серебро в женском скиатлоне. Эта награда стала первой для сборной России на Играх в Пекине.

Дарья Коршунова
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