Бывший украинский судья Чаус раскрыл подробности своего похищения спецслужбами

Бывший украинский судья Николай Чаус раскрыл подробности своего похищения спецслужбами, которое произошло в Кишиневе в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью депутату Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимиру Арьеву.

В беседе с нардепом Чаус рассказал, что похитители вывезли его из Молдавии с мешком на голове, делали ему уколы и избивали. «Они положили меня на пол у пассажирского сидения, и второй человек сел мне на голову и держал. Когда я пытался вылезти, он меня бил кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось минут 20-30. Потом они меня пересадили в "пирожок" (автомобиль Иж — прим. "Ленты.ру") синего или зеленого цвета. Они дали мне укол, еще раз связали руки и ноги, и мы поехали», — сказал он.

По прибытию на место, где Чауса некоторое время удерживали, перед ним положили листок с показаниями. От бывшего судьи, по его словам, требовали признаться в том, что в 2016 его вывезли в Молдавию по приказу экс-президента Петра Порошенко.

В интервью депутат Арьев от себя отметил, что Чауса похитили именно украинские спецслужбы, и сравнил их действия с репрессиями сталинских времен. Кроме того, он анонсировал публикацию продолжения беседы с похищенным судьей.

В 2016 году судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за получение взятки в размере 150 тысяч долларов, которую он закопал в стеклянной банке в своем огороде. Арестовать его не удалось, так как он обладал неприкосновенностью. Чаус сбежал в Молдавию и просил у государства политического убежища, но получил отказ.

В 2021 году Чауса похитили в центре Кишинева несколько неизвестных, предположительно связанных с украинскими спецслужбами. Юриста насильно привезли на Украину на автомобиле с дипломатическими номерами и доставили в суд.

Ранее стало известно, что Чаус, находящийся под круглосуточным домашним арестом с 2021 года, внес залог в размере 718 тысяч гривен (более 1,9 миллиона рублей).