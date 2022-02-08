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Российский биатлонист остался в шаге от пьедестала на Олимпиаде-2022

Биатлонист Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке на ОИ-2022, победил Фийон-Майе

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе, прошедший дистанцию за 48 минут и 47,4 секунды и допустивший два промаха. На втором месте расположился белорус Антон Смольский с отставанием в 14,8 секунды. Третье место занял норвежец Йоханнес Бе с двумя промахами и отставанием в 31,1 секунды. Цветков остался в шаге от пьедестала, допустив один промах и уступив 34,9 секунды.

Другие россияне не смогли попасть в цветы. По промежуточным итогам Александр Логинов занял 10-е место, а Эдуард Латыпов — 11-е. Саид Халили не попал в топ-20 сильнейших.

Ранее российские биатлонисты уже завоевали одну награду на Играх в Пекине. Логинов, Латыпов, Ульяна Нигматуллина и Анфиса Резцова заняли третье место в смешанной эстафете.

11 февраля биатлонистки выступят в спринте. Гонка начнется в 12:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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