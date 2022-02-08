УЕФА проведет расследование по итогам матча России и Украины на ЧЕ по футзалу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование из-за поведения украинских фанатов на матче Россия — Украина в рамках чемпионата Европы по мини-футболу. Об этом сообщается на сайте организации.

«В соответствии со статьей 31.4 дисциплинарного регламента УЕФА союз назначил инспектора для расследования матча Россия — Украина в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу», — говорится в сообщении. Итоговый вердикт вынесут контрольный, этический и дисциплинарный комитеты организации.

Во время игры болельщики на трибунах выкрикивали оскорбительные и националистические лозунги в адрес российской команды. После матча украинцы пристыдили своих фанатов и назвали их поведение недостойным. Пользователи соцсетей подчеркнули, что спорт должен быть вне политики, а выкрикивающие оскорбительные лозунги болельщики должны быть наказаны.

4 февраля сборная России оказалась сильнее Украины в полуфинале чемпионата Европы. Отечественные футболисты переиграли соперников со счетом 3:2. Тем не менее за минуту до конца матча у Украины был шанс сравнять счет. Российский голкипер отразил пенальти.

По итогу турнира сборная России заняла второе место. Украинская команда остановилась в шаге от пьедестала. Победителями чемпионата стали португальские футболисты.