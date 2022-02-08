Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Финляндия
5:0
Завершен
Россия
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:45 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:45 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Бёрнли
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Спорт

УЕФА проведет расследование по итогам матча России и Украины на ЧЕ по футзалу

УЕФА проведет расследование из-за поведения украинских фанатов на матче ЧЕ по футзалу

Кадр: @amfr_official / Twitter

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование из-за поведения украинских фанатов на матче Россия — Украина в рамках чемпионата Европы по мини-футболу. Об этом сообщается на сайте организации.

«В соответствии со статьей 31.4 дисциплинарного регламента УЕФА союз назначил инспектора для расследования матча Россия — Украина в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу», — говорится в сообщении. Итоговый вердикт вынесут контрольный, этический и дисциплинарный комитеты организации.

Во время игры болельщики на трибунах выкрикивали оскорбительные и националистические лозунги в адрес российской команды. После матча украинцы пристыдили своих фанатов и назвали их поведение недостойным. Пользователи соцсетей подчеркнули, что спорт должен быть вне политики, а выкрикивающие оскорбительные лозунги болельщики должны быть наказаны.

4 февраля сборная России оказалась сильнее Украины в полуфинале чемпионата Европы. Отечественные футболисты переиграли соперников со счетом 3:2. Тем не менее за минуту до конца матча у Украины был шанс сравнять счет. Российский голкипер отразил пенальти.

По итогу турнира сборная России заняла второе место. Украинская команда остановилась в шаге от пьедестала. Победителями чемпионата стали португальские футболисты.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Дайвер случайно нашел гавань древнего города
Выбраны лучшие умные колонки
Конкурент Tesla потратит миллиард долларов на электромобили
В Минске задержан начальник отдела сотового оператора за «слив» данных силовиков
Туристы разбились на самолете в самой безопасной для путешественников стране
Женщина решила отказать сестре в роли подружки невесты из-за ее лишнего веса
В Подмосковье мужчине сломали нос за посещение магазина с собакой
Галкин рассказал о чистке снега на территории замка
Россияне пойдут под суд за жестокую расправу над односельчанином
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.