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Спорт

Российские хоккеистки проиграли Финляндии на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по хоккею уступила Финляндии со счетом 0:5 на групповом этапе ОИ

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Женская сборная России по хоккею уступила Финляндии в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 8 февраля и завершилась со счетом 5:0 в пользу финских хоккеисток. В составе победительниц отличились Санни Рантала, Мишель Карвинен, Енниина Нюлунд, Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани.

Таким образом, на групповом этапе россиянки одержали одну победу и потерпели три поражения. В первом матче хоккеистки оказались сильнее швейцарок со счетом 5:2. Во второй встрече они были разгромлены американками — 0:5. Также россиянки проиграли сборной Канады со счетом 1:6.

Россиянки заняли в турнирной таблице группового этапа четвертое место с тремя очками. В четвертьфинале они сыграют с командой Швейцарии.

Дарья Коршунова
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