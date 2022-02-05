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Женская сборная России по хоккею уступила команде США на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по хоккею проиграла США со счетом 0:5 на групповом этапе ОИ-2022

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Женская сборная России по хоккею уступила команде США на групповом этапе олимпийского турнира-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в субботу, 5 февраля, на стадионе Cadillac Arena. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу США. В составе победительниц отличились Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джей Ти Комфер и Александра Карпентер.

В пятницу, 4 февраля, сборная России обыграла команду Швейцарии в первом матче на Олимпиаде-2022. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу россиянок. В составе победительниц хет-триком отметилась Полина Болгарева, еще по шайбе забросили Екатерина Добродеева и Анна Шибанова.

В следующем матче сборная России встретится с командой Канады. Игра пройдет 7 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дарья Коршунова
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