Женская сборная России по хоккею с победы начала Олимпиаду-2022 в Пекине

Женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в своем первом матче на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 4 февраля, и завершилась со счетом 5:2 в пользу россиянок. В составе победительниц хет-триком отметилась Полина Болгарева, еще по шайбе забросили Екатерина Добродеева и Анна Шибанова. У швейцарок голы на счету Лары Штальдер и Алины Мюллер.

Матчем со Швейцарией Россия начала выступление на Играх, в активе команды три очка, она находится на третьем месте в группе А. Швейцария потерпела второе поражение подряд, команда замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче сборная России встретится с США. Игра пройдет 5 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени.