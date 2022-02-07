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Российские хоккеистки проиграли Канаде на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде со счетом 1:6 на групповом этапе ОИ-2022

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады на групповом этапе олимпийского турнира-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 7 февраля и завершилась со счетом 6:1 в пользу канадок. В составе победительниц отличились Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен. У россиянок единственную шайбу забросила Анна Шохина.

Матч между Россией и Канадой начался на час позже запланированного. Причиной стал отказ канадок выходить на лед. Команда соперниц требовала результатов тестов на коронавирус россиянок. В итоге обе сборные играли два периода в медицинских масках.

На счету россиянок теперь одна победа и два поражения. В первом матче хоккеистки оказались сильнее швейцарок со счетом 5:2. Во второй встрече они были разгромлены американками — 5:0.

Следующий матч Россия проведет против Финляндии. Он пройдет 8 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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