Канадские хоккеистки отказались выходить на матч Олимпиады против России

Начало матча группового этапа олимпийского женского хоккейного турнира-2022 в Пекине между сборными России и Канады отложено. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально встреча должна была стартовать в 07:10 по московскому времени. По информации источника, канадки отказались выходить на лед. Отмечается, что команда соперниц требует результатов тестов на коронавирус россиянок.

На счету россиянок пока одна победа и одно поражение. В первом матче хоккеистки оказались сильнее швейцарок со счетом 5:2. Во второй встрече они были разгромлены американками — 5:0.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).