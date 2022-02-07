Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Барселона
4:2
Завершен
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Вольфсбург
4:1
Завершен
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|21-й тур
Удинезе
2:0
Завершен
Торино
Италия - Серия А|24-й тур
Лилль
1:5
Завершен
ПСЖ
Франция - Лига 1|23-й тур
Реал Мадрид
1:0
Завершен
Гранада
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Канадские хоккеистки отказались выходить на матч Олимпиады против России

Начало хоккейного матча с участием России отложили из-за отказа канадок выходить на лед

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Начало матча группового этапа олимпийского женского хоккейного турнира-2022 в Пекине между сборными России и Канады отложено. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально встреча должна была стартовать в 07:10 по московскому времени. По информации источника, канадки отказались выходить на лед. Отмечается, что команда соперниц требует результатов тестов на коронавирус россиянок.

На счету россиянок пока одна победа и одно поражение. В первом матче хоккеистки оказались сильнее швейцарок со счетом 5:2. Во второй встрече они были разгромлены американками — 5:0.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Россиянам задумали разрешить любую самооборону
Агрегаторов такси уличили в ценовом сговоре
Контроль за банковскими операциями россиян усилят
Канадские хоккеистки отказались выходить на матч Олимпиады против России
Врач назвал ослабляющие иммунитет продукты питания
Валиева с падением выиграла произвольную программу командного турнира ОИ
Троих человек госпитализировали с ожогами после прорыва трубы с кипятком
Стали известны причины падения популярности Макрона во Франции
Бывший зампрокурор получил восемь лет колонии строгого режима за взятку
Канцлеру Германии посоветовали распустить НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.