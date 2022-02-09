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Раскрыта причина «ужасной вони» в доме принца Гарри и Меган Маркл

Вода в заказнике стала причиной неприятного запаха в особняке принца Гарри и Меган Маркл

Фото: globallookpress.com

Причиной «ужасной вони», которая появилась в том числе в особняке принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии, стало расположенное поблизости болото. Подробности случившегося раскрывает издание Express.

«"Ужасная вонь" поглотила многомиллионный особняк принца Гарри и Меган Маркл в США», — пишет издание.

Дом пары находится в городе Монтесито. Особняк расположен недалеко от заказника Эндри Кларк Берд (Andree Clark Bird Refuge) — заболоченной территории размером почти в 17 гектаров. По данным издания, неприятный запах в близлежащих домах вызвала застоявшаяся в водоеме вода. Он может сохраниться до осени, пока там не проведут ремонт. Местные жители сравнили запах с гниющими на солнце отбросами и пожаловались, что от него сводит желудок.

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Меган Маркл и принц Гарри переехали в особняк в марте 2020 года. Они заплатили за недвижимость 11 миллионов фунтов стерлингов. В том же районе находятся владения американской телеведущей Опры Уинфри, комедиантки Эллен Дедженерес и семьи актера Орландо Блума. Согласно источникам, звездные соседи супругов также пожаловались на неприятный запах.

В августе 2021 года около дома принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито обнаружили гигантскую фабрику марихуаны с 20 теплицами для выращивания конопли — предприятие располагается в менее чем десяти минутах езды от особняка герцога и герцогини Сассекских. Местные жители жаловались на специфический запах, исходящий от фабрики.

Татьяна Волкова
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