Названо найденное в допинг-пробе Валиевой вещество

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой найден препарат триметазидин, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, в проблемном тесте нет наркотических веществ, о которых стало известно ранее. Триметазидин используется в профилактике приступов стенокардии.

Ранее 9 февраля портал Inside the Games обнародовал информацию о том, что ранее не названным фигуристом, проба которого признана проблемной, является 15-летняя Валиева. В материале издания отмечается, что, поскольку фигуристке еще не исполнилось 16-ти лет, разбирательство о возможном нарушении антидопинговых правил будет проходить в особом режиме.

В связи с обнаружением сомнительного теста Международный олимпийский комитет (МОК) решил провести юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады в Пекине, который россияне выиграли 7 февраля.

В ходе командного турнира 15-летняя Валиева вошла в историю фигурного катания, став первой женщиной, которой удалось выполнить четверной прыжок в рамках Олимпиады.