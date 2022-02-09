Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
1:0
Завершен
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Чехия
1:2
Завершен
Дания
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Норвич Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ницца
Сегодня
23:15 (Мск)
Марсель
Кубок Франции|1/4 финала
Спорт

Названо найденное в допинг-пробе Валиевой вещество

РБК: в допинг-пробе фигуристки Валиевой найден препарат триметазидин
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой найден препарат триметазидин, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, в проблемном тесте нет наркотических веществ, о которых стало известно ранее. Триметазидин используется в профилактике приступов стенокардии.

Ранее 9 февраля портал Inside the Games обнародовал информацию о том, что ранее не названным фигуристом, проба которого признана проблемной, является 15-летняя Валиева. В материале издания отмечается, что, поскольку фигуристке еще не исполнилось 16-ти лет, разбирательство о возможном нарушении антидопинговых правил будет проходить в особом режиме.

В связи с обнаружением сомнительного теста Международный олимпийский комитет (МОК) решил провести юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады в Пекине, который россияне выиграли 7 февраля.

В ходе командного турнира 15-летняя Валиева вошла в историю фигурного катания, став первой женщиной, которой удалось выполнить четверной прыжок в рамках Олимпиады.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ситуации с сомнительной допинг-пробой Валиевой
Жириновский попал в больницу с коронавирусом неделю назад
В Минздраве подтвердили госпитализацию Жириновского с омикроном
Туристов предупредили об участившихся нападениях бандитов на пляжах Мексики
Цене на нефть предсказали рост до 120 долларов
Модели рассказали о неприемлемых сексуальных пристрастиях основателя Playboy
Украина пригрозила достойным ответом на инцидент с флагом в Словакии
Доктор Мясников оценил новый болезненный симптом омикрон-штамма
Раскрыты данные о росте цен в России
Названа стоимость самой дешевой квартиры на островах Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.