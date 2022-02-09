Роднина назвала скандал вокруг допинг-пробы Валиевой охотой на учениц Тутберидзе

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала данные о том, что проблемный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине оказался у одиночницы Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Скажу так, за нашими девочками охотились давно, особенно за теми, кто тренируется у Этери Тутберидзе», — заявила Роднина. Она добавила, что нужно дождаться официальной информации.

Ранее мнением о скандале поделилась заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Бред, бред и еще раз бред», — отреагировала тренер.

9 февраля Inside The Games сообщил, что допинг-проба Валиевой оказалась сомнительной. Отмечается, что тест был сдан вне соревновательного периода — в декабре 2021-го. Также, по данным СМИ, в пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

Российская сборная стала лучшей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Валиева вошла в историю, став первой женщиной, которая исполнила четверной прыжок в рамках Игр.