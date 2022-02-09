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Тарасова прокомментировала информацию о допинге у российского фигуриста на ОИ

Тарасова заявила, что не верит в употребление допинга российским фигуристом на Олимпиаде

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о сомнительном допинг-тесте у российского фигуриста на Олимпийских играх в Пекине. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова заявила, что не верит в употребление допинга россиянином. «Этого не может быть! На нас могут кивать, но у нас все чистые», — подчеркнула она.

Ранее на сомнительный допинг-тест российского чемпиона Олимпийских игр-2022 в командном турнире отреагировала Федерация фигурного катания России. Пресс-атташе Ольга Ермолина подчеркнула, что организация не владеет дополнительной информацией и знает только то, что знают все по поводу переноса церемонии награждения.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что российский фигурист, выступавший в командном турнире в Пекине, сдал сомнительный тест до Игр. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная США завоевала серебро, японская команда — бронзу.

Отечественные атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дарья Коршунова
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