Мошенники обманули племянника Иосифа Сталина на миллионы рублей

В Москве мошенники обманули на 16 миллионов рублей племянника Иосифа Сталина — ветерана Великой Отечественной войны 93-летнего Леонида Аллилуева. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, осенью 2021 года злоумышленники позвонили пенсионеру под видом сотрудников банка и сообщили, что некие мошенники пытаются украсть деньги с его счета. Они пояснили, что счет надо обновить, и рассказали, как перевести деньги на резервные счета. Следуя их указаниям, мужчина за месяц перевел мошенникам около 16 миллионов рублей. После этого лжесотрудники банка исчезли.

Ветеран войны обратился в правоохранительные органы лишь во вторник, 8 февраля. Он пояснил, что мошенники, общаясь с ним, постоянно запугивали его риском остаться без средств.

Потерпевший пенсионер является сыном второй жены Генералиссимуса СССР Иосифа Сталина Надежды Аллилуевой. Он стал жертвой мошенников во второй раз. В марте 2021 года мошенница Анастасия Белянкина и ее сообщники украли у ветерана 3,4 миллиона рублей. При этом пострадавший сразу обратился в полицию, и женщина была задержана. Позже Таганский суд Москвы приговорил 32-летнюю мошенницу к трем с половиной годам лишения свободы.