Американский журналист пожаловался на реакцию из-за вопроса Большунову о допинге

Американский журналист FasterSkier Натаниэль Херц пожаловался на реакцию российских болельщиков из-за вопроса о допинге лыжнику Александру Большунову. Его слова приводит VG.

Журналист подчеркнул, что имел ввиду не конкретно Большунова, а всех российских спортсменов в целом. По его мнению, его вопрос был корректен после допингового скандала на Олимпийских играх в Сочи. «Кто-то с русским именем прислал мне пожелание смерти. В других соцсетях тоже были недружелюбные комментарии. Мне никогда прежде не желали смерти. Ситуация немного нервирует», — заявил Херц.

6 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне. Его преимущество над ближайшим соперником составило минуту и 11 секунд. На пресс-конференции после гонки Херц задал Большунову вопрос о применении запрещенных препаратов. Россиянин назвал вопрос некрасивым и посоветовал журналисту прийти на его тренировку.

Золото Большунова в скиатлоне — первое для российской команды с Олимпиады в Турине в 2006 году. Сам лыжник впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.