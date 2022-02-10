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Директор СВР заявил о полномасштабной подготовке Украины к войне

Директор СВР Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне в Донбассе

Фото: Andrew Marienko / AP

Киев полномасштабно готовится к войне, все боеспособные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) сконцентрированы на линии разграничения в Донбассе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью MK.RU.

По его словам, приготовления идут полным ходом, и их не скрыть. В частности, происходит массированная переброска военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании и Канады, а также наращивается контингент советников и инструкторов.

Кроме того, отмечает Нарышкин, Служба безопасности Украины (СБУ) и ВСУ готовят провокации на линии разграничения.

«Активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта. Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло», — считает глава СВР. Он подчеркнул, что при любом раскладе последствия конфликта будут тяжелы для всех его участников.

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Ранее Нарышкин заявил, что российская сторона не вынашивает агрессивных планов по отношению к Украине, слухи об этом — специальная дезинформация Запада. Он добавил, что единственным путем урегулирования конфликта на Украине является дипломатический.

В последние месяцы в Киеве и на Западе часто звучат заявления о готовящемся вторжении России на Украину. В Москве отрицают наличие каких-либо агрессивных планов и считают подобные заявления нагнетанием обстановки.

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Варвара Кошечкина
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