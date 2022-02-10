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Нарышкин объяснил ответные санкции России в отношении Запада

Нарышкин назвал санкции России против Запада формой защиты от агрессивных действий
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ответные санкции России в отношении западных стран являются формой защиты от агрессивных и противоправных действий. Так их объяснил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, пишет MK.RU.

По его словам, санкции полностью легитимны, так как соответствуют базовым нормам Устава ООН. Кроме того, санкционное давление нельзя трактовать иначе как оружие геополитической борьбы, добавил директор СВР.

Соответствующие ограничения являются актами экономической агрессии, цель которых — нанесение экономического ущерба и сдерживание социально-экономического развития «неугодных» западным странам государств, заключил Нарышкин.

Ранее он заявил, что Киев полномасштабно готовится к войне, все боеспособные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) сконцентрированы на линии разграничения в Донбассе. В частности, происходит массированная переброска военной техники и боеприпасов с баз Соединенных Штатов в Европе, из Великобритании и Канады, а также наращивается контингент советников и инструкторов, уточнил глава СВР.

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Юлия Ямпольская
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