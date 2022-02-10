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Российская разведка знала о подготовке беспорядков в Казахстане

Глава СВР Нарышкин заявил, что разведка России знала о подготовке беспорядков в Казахстане
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская разведка имела информацию о подготовке событий в Казахстане в начале января. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал в интервью MK.RU.

По его словам, разведка фиксировала прибытие в Казахстан многочисленных отрядов, составленных из бойцов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) .

Он также заявил, что российская разведка активно обменивалась этими данными с разведками других среднеазиатских государств.

Ранее директор СВР сообщил, что согласно имеющимся у ведомства данным, Украина активно стягивает имеющиеся боеспособные силы к линии разграничения на Донбассе. В том числе активно перебрасываются на Донбасс и вооружения, предоставленные западными странами. По его словам, такое наращивание группы войск может свидетельствовать о подготовке наступления.

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Роман Кирьянов
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