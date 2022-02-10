Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Наркоторговцы требовали у похищенного россиянина продать дом ради возврата долга

В Ленинградской области задержаны похитившие россиянина ради миллиона рублей наркоторговцы

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Ленинградской области были задержаны наркоторговцы, похитившие россиянина ради возврата долга. Об этом в четверг, 10 февраля, со ссылкой на региональное управление МВД сообщает РИА Новости.

По данным полиции, трое мужчин похитили 45-летнего жителя деревни Даймище и закрыли его в гараже, где требовали вернуть один миллион рублей. После они зашли к заложнику домой и забрали документы на квартиру, дом и автомобиль, а также похитили его травматический пистолет и технику. Похищенного заставили продать дом и отпустили собрать документы, но затем снова схватили и закрыли в квартире.

В какой-то момент потерпевший воспользовался оплошностью похитителей и смог сбежать, после чего сразу направился в полицию. «По подозрению в похищении человека были задержаны 28-летний житель Гатчины и 24-летний житель Петербурга. Приняты меры к розыску и задержанию еще одного подозреваемого, 26-летнего жителя Гатчины», — заявили в региональном управлении МВД.

Сыщики полагают, что все участники конфликта были причастны к наркоторговле и случившееся стало следствием конкуренции в этой сфере. В ходе расследования была обнаружена нарколаборатория по производству мефедрона, принадлежавшая другу одного из похитителей. Следователи и оперативники выясняют все обстоятельства случившегося.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о снятии отстранения с Валиевой и сохранении Россией золота ОИ
Звезду «Квартета И» обокрали на сотни тысяч рублей в Москве
Украинский танк получил новый пулемет
Турция обвинила Запад в нагнетании паники вокруг Украины
На Олимпиаде в Пекине выявлена положительная допинг-проба
В Минпросвещения рассказали о судьбе уволившейся из-за стихов Хармса учительницы
Популярная арабская страна смягчила ограничения для туристов
Снуп Догга обвинили в принуждении к оральному сексу
Раскрыты подробности биографии уволенной за чтение стихов Хармса учительницы
Российские торговые сети столкнулись с задержками поставок фруктов и овощей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.