Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
США
Сегодня
16:10 (Мск)
Китай
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа A
Канада
Сегодня
16:10 (Мск)
Германия
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа A
Аталанта
Сегодня
20:00 (Мск)
Фиорентина
Кубок Италии|1/4 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
Сассуоло
Кубок Италии|1/4 финала
Спорт

В Кремле прокомментировали ситуацию с фигуристкой Валиевой

Песков заявил, что Кремль ориентируется на МОК в ситуации с допинг-пробой Валиевой
Камилла Валиева

Камилла Валиева. Фото: Toby Melville / Reuters

В Кремле заявили, что в ситуации с сомнительным результатом допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой ориентируются на данные Международного олимпийского комитета (МОК). Таким образом инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах необходимо дождаться официальных разъяснений и заявлений российских спортивных чиновников, а не верить сведениям неких источников.

«Скандал разгорелся не на Олимпиаде, а вокруг Олимпиады. Разгорелся среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к стройному ряду кричальщиков», — высказался представитель Кремля и добавил, что желает Валиевой и всем отечественным спортсменам золотых наград.

Материалы по теме:
«Это команда мечты!» Российские фигуристы разгромили сборную США и выиграли золото Олимпиады в Пекине
«Это команда мечты!»Российские фигуристы разгромили сборную США и выиграли золото Олимпиады в Пекине
7 февраля
Стали известны подробности ситуации с сомнительной допинг-пробой Валиевой
Стали известны подробности ситуации с сомнительной допинг-пробой Валиевой
Вчера

9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан до начала Олимпиады — в декабре 2021-го. В пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

Официальный представитель МОК Марк Адамс отказался комментировать данную тему и напомнил, что комитет передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию, призвав обращаться к ним.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал госпитализацию Жириновского
Азербайджан заявил о найденных в Карабахе массовых захоронениях
Дополнение к The Sims 4 с ЛГБТ-парой отказались выпускать в России
В НАТО рассмотрят долгосрочное присутствие в Черном море
Назван срок снижения цен на газ в Европе
В российском регионе отказались тестировать вакцину «КовиВак» на детях
Британия потребовала от России переместить войска от украинских границ
Лавров не услышал в беседе с Трасс ничего нового
Кремль ответил на вопрос о здоровье ректора Шанинки в СИЗО
Туктамышева обратилась к Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.