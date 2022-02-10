В Кремле прокомментировали ситуацию с фигуристкой Валиевой

В Кремле заявили, что в ситуации с сомнительным результатом допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой ориентируются на данные Международного олимпийского комитета (МОК). Таким образом инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах необходимо дождаться официальных разъяснений и заявлений российских спортивных чиновников, а не верить сведениям неких источников.

«Скандал разгорелся не на Олимпиаде, а вокруг Олимпиады. Разгорелся среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к стройному ряду кричальщиков», — высказался представитель Кремля и добавил, что желает Валиевой и всем отечественным спортсменам золотых наград.

9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан до начала Олимпиады — в декабре 2021-го. В пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

Официальный представитель МОК Марк Адамс отказался комментировать данную тему и напомнил, что комитет передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию, призвав обращаться к ним.