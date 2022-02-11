В Госдуме предсказали подготовку крупного фейка относительно ситуации на Украине

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил запрос Украины по поводу военной деятельности и призывы западных политиков к соотечественникам покинуть страну. Его слова передает РИА Новости.

Депутат предсказал возможную подготовку крупного фейка. «Похоже на то, что формируется очередной крупный фейк, связанный с тем, что сейчас готовится какая-то серьезная провокация. Вполне возможно, что это все инициируется и националистическими группировками», — заявил он. Шхагошев отметил, что к этим группировкам попадает вооружение, «собираемое Украиной со всего мира», и это обостряет ситуацию в регионе.

Политик подчеркнул, что все вооружение России на границе с Украиной контролируется Минобороны, а никакого случайного выстрела и нападения быть не может.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его страна запросила у России разъяснения по поводу военной деятельности в приграничных районах и в Крыму. Киев дал Москве 48 часов на ответ. Если его не последует, он обратится к государствам-участникам Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

С призывом к соотечественникам покинуть Украину выступили Норвегия, Япония, Нидерланды и Израиль. Южная Корея и вовсе запретила своим гражданам поездки в эту страну с 13 февраля.