Малышева объяснила госпитализацию неоднократно вакцинированного Жириновского

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева объяснила госпитализацию восьмикратно привившегося от коронавируса лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Доктор предположила, что неоднократной ревакцинацией политик мог обучить иммунную систему не видеть вирус. В своем Instagram она объяснила, из-за чего это происходит.

«Если то, что написали про Владимира Жириновского, правда, и он действительно восемь раз сделал себе разные прививки, то он фактически обучил свою иммунную систему не видеть вирус. И вирус, даже самый слабый, приобрел огромную разрушительную силу», — написала Малышева.

Врач рассказала, что суть создания иммунитета после прививки состоит в том, что после введения препарата в организме активируются T-лимфоциты. По словам Малышевой, они управляют иммунной системой человека и дают команду B-лимфоцитам вырабатывать антитела. «Так мы получаем защиту от инфекции», — пояснила телеведущая.

Таким образом, при каждой встрече с вирусом T-лимфоциты должны его распознать, чтобы организм начал вырабатывать антитела. Однако, как подчеркнула врач, если они теряют эту способность, то вирус, не встречая никакого сопротивления на своем пути, начинает разрушать организм. «Существуют ситуации, когда мы сами лишаем наши главные иммунные клетки — T-лимфоциты — способности распознавать вирус и формировать защиту от него. <…> Если ревакцинироваться постоянно, то наши T-лимфоциты обучаются не замечать вирус», — отметила Малышева.

В качестве примера доктор привела ситуацию с лечением аллергии на пыльцу березы. Так, весной Т-лимфоциты видят эту пыльцу и запускают аллергию: у человека текут слезы, появляются насморк и кашель. Чтобы этого избежать, медики применяют иммуно-сенсибилизирующую терапию. «Суть этого метода в том, чтобы лишить мои Т-лимфоциты способности видеть пыльцу. Для этого зимой мне вводят пыльцу березы в малых дозах. В результате Т-лимфоциты становятся толерантными», — пояснила телеведущая. После такого лечения, по словам врача, T-лимфоциты больше не замечают пыльцу и не запускают аллергическую реакцию.

«Для лечения аллергии это очень хорошо. Сама пыльца вреда мне не принесет. Если ее не видит иммунная система, то у меня не текут слезы, нет насморка и кашля. Но то, что хорошо для пыльцы, плохо в случае с вирусом», — заключила Малышева.

Ранее в пресс-службе ЛДПР опровергли информацию о том, что Жириновский, попавший в больницу с омикроном, перестал узнавать окружающих — своих соратников, близких родственников и врачей. Сопартийцы Жириновского считают, что некоторые СМИ распространяют сильно преувеличенную информацию, касающуюся здоровья политика, в надежде на сенсационный эффект.

Жириновский попал в центральную клиническую больницу в связи с заражением омикрон-штаммом 9 февраля. Политик две недели скрывал болезнь из-за страха, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

До этого политик сообщал о том, что привился от коронавируса восемь раз.