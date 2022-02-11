Перечислены главные модные тренды 2022 года

Модные редакторы перечислили предметы гардероба, которые обретут широкую популярность в 2022 году. Подборка главных трендов опубликована на сайте журнала Harper’s Bazaar.

В первую очередь эксперты рекомендуют читателям обратить внимание на балаклавы, которые дизайнеры все чаще включают в свои коллекции. Кроме того, отмечается, что модными станут стеганые куртки ярких цветов, таких как желтый, зеленый, красный, розовый и других. При этом черные пуховики также остаются актуальными в нынешнем сезоне.

В список трендов также вошла одежда, которая оформлена множеством вырезов в неожиданных местах. В связи с этим специалисты советуют обратить внимание на платья с открытой спиной, вещи из сетчатой ткани и рубашки с глубоким декольте.

Журналисты, помимо прочего, посоветовали приобрести полупрозрачные колготки с разноцветным принтом. «Колготки — завершающая деталь любого образа. Можно сказать, что это новый аксессуар, на котором инфлюэнсеры акцентируют свое внимание в нынешнем сезоне», — заключили редакторы.

В декабре стилисты портала Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, присутствуют куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.