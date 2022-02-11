Рекордный рост цен в США сравнили с ударом под дых

Рекордные показатели инфляции в США стали ударом под дых для Федеральной резервной системы (ФРС), такое сравнение прозвучало от главного экономиста Citi Research Натана Шитса. Его слова приводит CNBC.

По мнению эксперта, текущая ситуация повышает вероятность того, что регулятор резко повысит ключевую ставку в марте. Однако даже если рост составит 50 базисных пунктов, этого может оказаться недостаточно. По словам Шитса, даже несмотря на проблемы, связанные с очень заразным вариантом омикрон, инфляция по-прежнему остается высокой, и необходимо добиться большего прогресса, чтобы снизить инфляцию до трех процентов в этом году.

Ранее стало известно, что рост цен в США побил 40-летний рекорд. Он достиг 7,5 процента, свидетельствуют данные министерства труда страны. На месячном уровне показатель составил 0,6 процента, подорожали еда и электричество.

Причем цены растут не только в США, но и по всему миру. К примеру, в Европе инфляция достигла рекордных 5,1 процента. Общему высокому показателю способствовал энергетический кризис с подорожанием энергии почти на 29 процентов. В России годовая инфляция выросла до 8,73 процента. Как говорили в Кремле, цены в России растут в первую очередь из-за общемировых тенденций, и сложно сказать, в какой момент процесс войдет в норму.