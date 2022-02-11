В США захотели привлечь россиян к ответственности из-за допинга Валиевой

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Reuters.

Тайгарт заявил, что из-за случившегося россиян могут привлечь к ответственности в соответствии с американским «актом Родченкова». Отмечается, что наказание получат все причастные к применению спортсменкой запрещенного препарата.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.

«Акт Родченкова» предусматривает уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американцев. Он назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.