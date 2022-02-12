Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Уотфорд
Сегодня
18:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Эвертон
Сегодня
18:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Наполи
Сегодня
20:00 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|25-й тур
Норвич Сити
Сегодня
20:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Спорт

В МОК отреагировали на начало расследования в отношении окружения Валиевой

МОК поддержал решение начать проверку в отношении окружения фигуристки Валиевой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Toby Melville / Reuters

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК поддерживает решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) начать расследование в отношении окружения фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы пресс-службы, в организации приветствуют подобные расследования как в этом, так и в других случаях. «Мы будем способствовать расследованию действий не только спортсмена, но и его окружения. Будет очень жесткая позиция», — отреагировал Адамс.

Ранее сообщалось, что РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат. Проверка окружения будет проведена в связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней.

11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой от Олимпиады.

Причиной отстранения стало наличие в допинг-тесте спортсменки запрещенного препарата триметазидина. Дело Валиевой рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх, который стартует 15 февраля.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден объявил дату «вторжения» России на Украину
В Вашингтоне озаботились взаимодействием Москвы и Пекина
Врач перечислил причины запаха изо рта
В WADA отказались комментировать причину долгого изучения пробы Валиевой
На Украине увидели в позе Макрона ожидание гарантий по Донбассу от Зеленского
Москвичам пообещали весеннюю погоду на День всех влюбленных
Артиллерийские дивизионы из России и Белоруссии ударили по условному врагу
Стало известно о планах Госдепа США эвакуировать посольство США в Киеве
В МОК отреагировали на начало расследования в отношении окружения Валиевой
Врачи рассказали о последствиях сна в незатемненной спальне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.