В МОК отреагировали на начало расследования в отношении окружения Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК поддерживает решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) начать расследование в отношении окружения фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы пресс-службы, в организации приветствуют подобные расследования как в этом, так и в других случаях. «Мы будем способствовать расследованию действий не только спортсмена, но и его окружения. Будет очень жесткая позиция», — отреагировал Адамс.

Ранее сообщалось, что РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат. Проверка окружения будет проведена в связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней.

11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой от Олимпиады.

Причиной отстранения стало наличие в допинг-тесте спортсменки запрещенного препарата триметазидина. Дело Валиевой рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх, который стартует 15 февраля.