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Спорт

МОК подал апелляцию на решение об отмене отстранения Валиевой на Олимпиаде

МОК подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА об отмене отстранения Валиевой на Олимпиаде

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от соревнований на Олимпиаде российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), передает РИА Новости.

«МОК подал апелляцию в CAS на решение о снятии временного отстранения. Решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела», — говорится в сообщении ITA.

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6 февраля
Допинг-проба Валиевой дала положительный результат
Допинг-проба Валиевой дала положительный результат
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Ранее ITA сообщило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Препарат обнаружен в пробе, взятой 25 декабря на чемпионате России, которых проходил в Санкт-Петербурге. Фигуристка не отстранена от соревнований, ее дело рассмотрит специальная комиссия.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. Сообщалось, что в пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. В связи с этим Международный олимпийский комитет проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

Марина Совина
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